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21. 01. 2019

Американец подделал документы ради проживания в Украине

Во время пограничного контроля в пункте пропуска Краковец Львовской области пограничники обнаружили у гражданина США поддельный вид на жительство в Украине. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники Мостиского отряда задержали мужчину в воскресенье, 20 января, и передали сотрудникам Нацполиции.

Сообщается, что гражданин США "продлил" срок действия справки путем механической подчистки.

"К Нацполиции направлено уведомление для внесения в Едрей сведений об обнаружении признаков уголовных преступлений, предусмотренных ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов)", - добавили в введомстве.

Ранее сообщалось, что иностранца, который скрывался 20 лет, арестовали на Буковине. Интерпол разыскивал мужчину с 1999 года. Он совершил умышленное убийство в Италии. Суд заочно приговорил его почти к 25 лет лишения свободы. 

Напомним, украинские пограничники задержали двоих иностранцев из базы Интерпола, которых разыскивают правоохранители других стран.

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Источник: korrespondent.net

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