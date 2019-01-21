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21. 01. 2019

В Чернигове "свиной грипп" привел к смерти мужчины

В Чернигове в результате осложнений от заболевания вирусом гриппа A (H1N1), известного как "свиной грипп", скончался 46-летний мужчина. Об этом со ссылкой на данные управлении здравоохранения Черниговского горсовета сообщает в понедельник, 21 января, УНИАН.

Указано, что причиной смерти стала вирусная пневмония, которую вызвал грипп.

"Несколько дней мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации одной из городских больниц, но спасти его жизнь медики не смогли, в том числе и из-за позднего обращения за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это уже пятая смерть в Чернигове в этом эпидсезоне от "свиного гриппа".

Как уточнили в областном Лабораторный центре Минздрава, в области по состоянию на 20 января зафиксировано девять летальных случаев от "свиного гриппа".

Известно также, что на прошлой неделе в областном центре гриппом и ОРВИ заболели 3389 человек, из них детей - 1645. При этом уровень заболеваемости сейчас ниже эпидемического порога на 5,4%.

Ранее в Киеве на минувшей неделе от гриппа умер 56-летний мужчина, который работал охранником в супермаркете.

Также сообщалось, что в Чернигове из-за заболеваемости гриппом в школах продлили дополнительные каникулы еще на неделю.

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Источник: korrespondent.net

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