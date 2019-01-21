В Венесуэле часть военных устроила мятеж

В Венесуэле группа военных выступила против государства. Беспорядки начались утром в понедельник, 21 января, сообщили в Минобороны страны, передают российские СМИ.

"Небольшая группа противников, приписанных к командованию зоны номер 43 Национальной гвардии, предали клятву верности родине", - говорится в заявлении военного ведомства..

Как сообщили в Минобороны страны, они захватили оружие угрожая двум чиновникам и двум гвардейцам.

Сейчас все восставшие задержаны и дают показания спецслужбам. Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал мятежников предателями родины, "которые украли оружие, чтобы творить насилие и тревожить население".

СМИ сообщали, что военные захватили штаб национальной гвардии на западе Каракаса. Также в соцсетях появилось видео, на котором восставшие якобы захватили один из районов города и выступают против правительства Николаса Мадуро. Издание El Nacional писало, что против военных применили слезоточивый газ.

VENEZUELA LIBRE 🇻🇪 #Venezuela SE ALZAN LOS MILITARES ! @nicolasmaduro TE LLEGO LA HORA ! pic.twitter.com/WwtR6lhV5I — ResaltandoalVzlano (@ResaltandoalVzl) 21 января 2019 г.

В тоже время местные СМИ сообщают, что местное население вышло на улицы в поддержку военных повстанцев и препятствуют доступу к военному командованию.

1/2 Vecinos de Cotiza salen a las calles en respaldo a los militares de la GNB sublevados contra Maduro: FAES impide el acceso al comando militar.

.@DesdeOriente

.#Caracas #AlzamientoMilitar #Venezuela #CrisisEnVenezuela #Dictadura #Cotiza #DesdeOriente #GNB pic.twitter.com/wO4g6bR9Vt — ResaltandoalVzlano (@ResaltandoalVzl) 21 января 2019 г.

Напомним, Мадуро вступил в должность президента 10 января по итогам майских выборов, на которых он одержал победу. При этом оппозиция и многие страны мира отказались признавать их итоги, обвинив власти Венесуэлы в нарушении демократических процедур. Национальная ассамблея Венесуэлы, подконтрольная оппозиции, накануне приняла заявление, в котором Мадуро объявлен узурпатором власти. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net