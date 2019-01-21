Турция провела воздушную операцию в Ираке

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары на севере Ирака, в результате чего погибли шесть человек, которых турецкие военные называют террористами. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter в понедельник, 21 января.

Отмечается, что операция была осуществлена 20 января, но сообщили о ней только сегодня.

"В северных районах Ирака – Зап, Синат-Хафтанин и Хакурк, были уничтожены оборудованные позиции дислокации, места хранения боеприпасов, по меньшей мере шесть вооруженных террористов", – говорится в сообщении.

Напомним, минувшим летом Турция провела военную операцию против иракских курдов в районах Кандил и Синджар. Авиация уничтожила 14 крупных объектов курдов.

Также сухопутные части турецкой армии в рамках операции против курдов вклинилась на 25-28 км вглубь территории Ирака.

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Источник: korrespondent.net