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21. 01. 2019

Геращенко получила письмо от Сенцова

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что получила письмо от осужденного в России режиссера Олега Сенцова. Об этом в понедельник, 21 января, Геращенко написала на своей странице в соцсети Facebook.

Письмо датировано 17 января 2019 года.

По словам Геращенко, Сенцов в своем письме передал привет всем украинцам, президенту Петру Порошенко, а также главе МИД Павлу Климкину. 

Сенцов считает очень важным то, что "государство наконец занялось поддержкой кинопроизводства и книгоиздания. И называет очень важными все программы по поддержке инклюзивного образования".

Cмотрите фотогалерею: Геращенко получила письмо от Сенцова

Ранее Сенцов в письме рассказал об условиях в колонии.

Напомним, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму. Он голодал с 14 мая по 5 октября 2018 года, требуя освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Источник: korrespondent.net

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