Подрыв военной базы в Афганистане: погибли более 120 силовиков

В Афганистане более 120 силовиков погибли при нападении боевиков радикального движения Талибан на военную базу в центральной провинции Вардак. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает Reuters.

Как рассказал агентству чиновник из министерства обороны страны, 126 человек стали жертвами взрыва в военном тренировочном центре.

Taliban suicide bomber detonates a car bomb close to #NDS forces training center in #Wardak province. pic.twitter.com/0VCsKPUA2X — TOLOnews (@TOLOnews) 21 января 2019 г.

Ранее боевики движения Талибан напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр северо-западнее Кабула. Тогда трех нападавших удалось ликвидировать, четвертый привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

Накануне талибы атаковали кортеж губернатора провинции Логар. Тогда не менее 15 правоохранителей погибли и получили ранения.

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Источник: korrespondent.net