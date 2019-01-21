В надругательстве над распятием Христа в Умани подозревают американцев

Уманская местная прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США за повреждение гипсового распятия Иисуса Христа, установленного на деревянном кресте на берегу пруда в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, досудебным расследованием установлено, что 19-летний и 20-летний граждане США, в субботу 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали общественный порядок "с мотивам явного неуважения к обществу". Позже они прибыли к месту расположения православного креста и "разрушили эту скульптуру, а именно - отломали элемент в виде ног, который бросили на землю, после чего ребята скрылись с места совершения уголовного преступления".

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. 20 января им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В Уманский горрайонный суд направлено ходатайство об избрании в отношении правонарушителей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщалось, в Дрогобыче разбили окна синагоги. Открытие восстановленной Хоральной синагоги состоялось в 2018 году. Напомним, во Львове неизвестные бросили "коктейль Молотова" в действующую синагогу.

Источник: korrespondent.net