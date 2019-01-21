В Винницкой области 30 школ закрыли на карантин

В Винницкой области 30 школ закрыты на карантин. Об этом в понедельник, 21 января, пишет 33 канал со ссылкой на Винницкий областной Центр здоровья.

Отмечается, что в Винницкой области, по результатам прошлой недели, заболеваемость гриппом и ОРВИ была на 20,8% ниже эпидемического уровня. В течение третьей недели 2019 года этот показатель, по сравнению с предыдущей неделей, вырос на 5,8%. За медицинской помощью обратилось более 9000 пациентов, около 53% из них - дети. Были госпитализированы 342 человека, в том числе - 223 ребенка.

Самые высокие уровни заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями регистрировались в Бершадском, Немировском и Тывровском районах. Временно прекращены занятия в 30 школах (Козятинского района - 26, Хмельницкого - 2, Винницкого - 1, Шаргородского - 1).

Напомним, в Ровенской области в 58 учебных заведениях еще на неделю продлили каникулы из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Также сообщалось, что в Чернигове из-за заболеваемости гриппом в школах продлили дополнительные каникулы еще на неделю.

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Источник: korrespondent.net