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21. 01. 2019

Встречу Порошенко с патриархом Иерусалима отменили - СМИ

Встречу президента Петра Порошенко с патриархом Иерусалимским Теофилом III отменили. Об этом сообщил источник в посольстве Украины в Израиле местному телеканалу ILand.

Как сообщает телеканал, причина отмены встречи не известна. 

Тем временем российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что причиной отмены встречи стало плохое состояния здоровья Феофила III.

Отметим, что встреча с патриархом Иерусалимским была запланирована в программе официального визита президента в Израиль, который проходит сегодня, 21 января.

Ранее сообщалось, что Порошенко встретился с президентом Израиля. Сегодня Украина и Израиль подпишут соглашение о зоне свободной торговли. Президенты Порошенко и Ривлин обсудили плюсы соглашения. 

Источник: korrespondent.net

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