В Житомирской области избили полицейского

В Бердичеве Житомирской области группа хулиганов избила полицейского. Об этом в понедельник, 21 января, сообщил начальник областного управления полиции Вячеслав Печененко в Facebook.
По его словам, в Бердичеве начато расследование нанесения травм полицейскому при исполнении им служебных обязанностей.
"36-летний старший сержант полиции получил телесные повреждения во время прекращения драки в одном из дворов райцентра", - говорится в сообщении.
Ранее в Харькове неизвестные стреляли в полицейского и скрылись.
Также сообщалось, что под Винницей нашли застреленного полицейского.
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Источник: korrespondent.net
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