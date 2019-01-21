В Сирии атаковали американский конвой, есть жертвы

Коалиция под руководством США подтвердила факт теракта.
"Мы можем подтвердить, что сегодня в Сирии объединенный конвой США и сирийских партнеров попал под атаку, очевидно, автомобиля-бомбы. У США жертв нет. Мы будем продолжать мониторить ситуацию и предоставлять обновления", - говорится в сообщении на странице коалиции в Twitter.
Как сообщалось, на прошлой неделе в результате взрыва в сирийском Манбидже погибли четыре американских военных, всего теракт унес жизни до 30 человек.
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Источник: korrespondent.net
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