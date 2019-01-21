Выборы в Турции: в списках появился 165-летний избиратель

В Турции накануне местных выборов в списках появилось большое количество новых избирателей старше 100 лет, один из них - Айсе Акичи, который якобы родился в 1854 году. Об этом со ссылкой на турецкую оппозицию сообщает BBC.

По данным Республиканской народной партии (CHP), зарегистрировано в общей сложности более 6 000 избирателей старше 100 лет, многие из которых старше официально признанного старейшего жителя Турции, которому сейчас 116 лет.

Также оппозиционные партии указывают на множество примеров, когда по одному адресу зарегистрировано подозрительно большое число людей. Например, в одной квартире зарегистрирована тысяча избирателей.

Кроме того, есть регистрации избирателей в пустых зданиях или в домах, которые еще строятся. А в Стамбуле избиратель зарегистрирован на пятом этаже четырехэтажного здания.

В связи с этим оппозиционные партии обратились в избирательную комиссию страны с просьбой расследовать указанные случаи.

Как утверждает оппозиция, необычные списки избирателей преимущественно зафиксированы в областях, где Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла на предыдущих выборах.

Ранее власти Турции выдворили из страны гражданку Нидерландов Анс Корнелию Бурсму, которая является журналисткой.

Также сообщалось, что Турция завершила подготовку к операции на востоке Сирии.

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Источник: korrespondent.net