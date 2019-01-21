Взрыв на трубопроводе в Мексике: число погибших возросло до 89

В Мексике число погибших при взрыве на трубопроводе возросло до 89 человек. Об этом в понедельник, 21 января, заявил министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер, сообщает РИА Новости.

В частности, на пресс-конференции в Мехико он отметил, что в больницах остается 51 пострадавший в результате взрыва. В то же время двое были отправлены в госпиталь американского города Галвестон в Техасе.

Ранее число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85 человек.

Напомним, мощный взрыв и пожар произошли 18 января на большом трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин.

Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или преднамеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда произошел взрыв.

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Источник: korrespondent.net