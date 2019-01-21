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21. 01. 2019

Возле Керченского пролива горят корабли

В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, на одном из них произошел взрыв, потом огонь перекинулся на другое судно. Сейчас к месту ЧП подходит спасательный буксир. Также по информации СМИ,  пламя охватило суда CANDY, где было 17 человек, и Maestro – с 14 на борту. Одно из судов – газовоз. 

В Сети появилось видео, где видны горящие корабли.

Ранее сегодня, 21 января сообщалось, что у берегов Германии сел на мель танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного горючего груза на борту.  

Напомним, пожар и взрыв произошли на мальтийском танкере Athlosвозле побережья Кипра. Пострадали пять членов экипажа.

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Источник: korrespondent.net

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