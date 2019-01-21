Польша предложила выход в ситуации с Brexit

Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил выход из ситуации с Brexit путем установления пятилетнего ограничения на действие так называемого "запасного плана" по границе с Северной Ирландией, пишет Politico.

До сих пор лидеры 27 стран ЕС твердо поддерживали Европейскую комиссию и Дублин в том, что действие "запасного плана", прописанного в соглашении о Brexit, не будет иметь временных ограничений, если не будет найдено иного решения для предотвращения появления жесткой границы.

Польский министр говорит, что такое временное ограничение менее выгодно для Ирландии, однако является лучшим решением, чем выход Британии из ЕС вообще без соглашения.

Как известно, "запасной план" призван гарантировать, что в случае упорядоченного выхода Британии из ЕС на острове Ирландия ни в коем случае не возникнет "жесткой границы", то есть не будет физических проверок или инфраструктуры.

Ранее британские парламентарии отвергли план Терезы Мэй по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

Как известно, Британия должна покинуть ЕС 29 марта.

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Источник: korrespondent.net