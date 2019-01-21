В Луганской области 17 человек погибли от переохлаждения

В Луганской области с 1 декабря 2018 года зафиксировали 18 пострадавших от переохлаждения, из которых 17 - погибли. Такие данные в понедельник, 21 января, обнародовал пресс-центр областного управления ГСЧС.

"С 1 декабря 2018 года в Луганской области зафиксировано 18 пострадавших от переохлаждения, из которых 17 - погибли. С начала 2019 года уже зафиксировано четверо пострадавших", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели провели информационно-разъяснительную работу с целью "своевременного и эффективного реагирования на возможные события вследствие снижения температуры и предотвращения случаев переохлаждения, обморожения людей".

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Источник: korrespondent.net