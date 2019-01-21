В Марокко разбился истребитель ВВС

В Марокко истребитель ВВС потерпел крушение во время тренировочного рейса в районе Таунат на севере королевства. Об этом говорится в заявлении генерального командования вооруженных сил Марокко, сообщает в понедельник, 21 января, РИА Новости.

"Истребитель Мираж F1 ВВС королевства (Марокко - ред.), выполнявший тренировочный рейс, потерпел крушение в понедельник в районе Таунат из-за технической неисправности", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, пилоту удалось спастись, он не пострадал.

Указано, что авария произошла в необитаемом районе, поэтому материального ущерба нанесено не было.

Ранее в России два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.

Также сообщалось, что на востоке Франции разбился истребитель французских ВВС Mirage 2000D.

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Источник: korrespondent.net