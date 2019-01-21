Тереза Мэй не представила "план Б" по выходу из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте в понедельник, 21 января, не представила конкретного "плана Б" по Brexit, пишет РИА Новости.

Отмечается, что она повторила многие свои прежние тезисы: что считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок (по ее мнению, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а лишь отложит проблему), что выступает против второго референдума (поскольку задача правительства, по ее словам – реализация итогов первого, да и идея проведения второго референдума, убеждена она, не пользуется поддержкой парламентского большинства), что отзывать заявку на выход из ЕС будет нарушением воли народа.

"Поэтому я по-прежнему буду концентрироваться на том, чтобы получить поддержку соглашению с ЕС по Brexit", - сказала Мэй.

Она также опровергла появившиеся на днях в СМИ публикации о том, что правительство намерено пересмотреть "соглашение Страстной пятницы", чтобы решить проблему границы Северной Ирландии и Ирландии.

Мэй пообещала, что будет более тесно, чем раньше, сотрудничать с парламентом, представителями всех партий, а также с основными партиями Северной Ирландии и других регионов. Единственным реальным объявлением, сделанным премьером, стало заявление о том, что европейские граждане, подающие на право постоянного проживания в Великобритании, будут освобождены от сбора, составляющей на данный момент 65 фунтов стерлингов. Ранее британские парламентарии отвергли план Мэй по Brexit. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. Как известно, Британия должна покинуть ЕС 29 марта.

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Источник: korrespondent.net