В США подсчитали невыполненные обещания Трампа на посту

Президент США Дональд Трамп за два года пребывания в должности дал более 8000 невыполненных до сих пор обещаний. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает Washington Post.

По данным издания, с момента вступления в должность Трамп сделал 8158 лживых или вводящих в заблуждение заявлений. При этом указано, что 6000 таких высказываний американский президент сделал на второй год своего срока.

Как отмечается, большая часть лжи Трампа касается стены на границе с Мексикой. В частности, уточняет газета, стена, вопреки заявлениям президента США, не снизит поток мигрантов, а также не решит ситуацию с торговлей наркотиками.

Ранее СМИ выбрали топ-10 обманов Дональда Трампа за 2018 год. При этом на первом месте стоит утверждение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net