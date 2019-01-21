Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2019, понедельник, 20:57
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
21. 01. 2019

В США подсчитали невыполненные обещания Трампа на посту

Президент США Дональд Трамп за два года пребывания в должности дал более 8000 невыполненных до сих пор обещаний. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает Washington Post.

По данным издания, с момента вступления в должность Трамп сделал 8158 лживых или вводящих в заблуждение заявлений. При этом указано, что 6000 таких высказываний американский президент сделал на второй год своего срока.

Как отмечается, большая часть лжи Трампа касается стены на границе с Мексикой. В частности, уточняет газета, стена, вопреки заявлениям президента США, не снизит поток мигрантов, а также не решит ситуацию с торговлей наркотиками.

Ранее СМИ выбрали топ-10 обманов Дональда Трампа за 2018 год. При этом на первом месте стоит утверждение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.