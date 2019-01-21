Javelin Киеву, два шатдауна. Итоги экватора Трампа

Экватор президентского срока Дональда Трампа прошел 20 января 2019 года. Сам он себя называет самым плодотворным и успешным лидером США, но только 22 процента американцев готовы проголосовать за него на следующих выборах.

Во время своей длительной предвыборной кампании он сделал немало обещаний. Какие из них выполнил, а какие провалил и чем запомнились два года Трампа в Белом доме - Корреспондент.net рассказывает подробности.

Стена на границе с Мексикой и второй шатдаун

Перед выборами Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой - одной из ключевых обещаний. Во время своей первой пресс-конференции в статусе президента США он уточнил, что стену построят на американские средства, а потом Мексика за нее заплатит.

При этом Трамп подчеркнул, что уважает правительство Мексики и даже любит мексиканцев.

"Не их вина, что сложилась такая ситуация", - сказал он тогда.

Из-за споров о строительстве стены в декабре 2018 года остановилась работа федерального правительства США. Это второй шатдаун за срок Трампа. Первый произошел 20 января 2018 гоа - из-за споров по миграционной политике американского президента.

На "высоку и красивую" стену Трамп хочет 5,7 миллиарда долларов. Однако демократы поддерживают бюджет, в котором на усиление безопасности на границе с Мексикой и содержание пограничной службы отводится 1,6 миллиарда долларов. Подробно в материале "Шатдаун на годы". Трамп впервые обратился к нации.

Оружие Украине вместо дружбы с Путиным

Трамп обещал подружиться с российским лидером и решить все проблемы между Вашингтоном и Москвой. Но на деле вышло наоборот:

- санкции против России расширяются,

- Киев получает противотанковые ракеты Javelin,

- в Сирии в бою с американскими военными гибнут сотни наемников из России, но никто не вспоминает об этом,

- бомбардировка сил Асада после применения химического оружия против мирного населения

- усиление НАТО в странах Балтии вместо обещанного выхода из альянса,

- военное присутствие в Восточной Европе усиливается,

- начинается давление на Германию из-за Северного потока-2..

Запрет на въезд мусульманам и депортация всех нелегалов

Сначала Трамп обещал "целиком и полностью" запретить мусульманам въезд на американскую территорию, пока власть "не разберется с происходящим". Позже он обещал "строгий контроль".

Когда он стал президентом, первые два его постановления об ограничении передвижения застряли в судах - и лишь третье было одобрено.

Верховный суд США постановил, что инициированный Трампом запрет на въезд для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением (Чад, Иран, Ливия, Сомали, Сирия и Йемен) вступит в силу при отсутствии правовых претензий.

Во время кампании Трамп неоднократно повторял, что депортирует всех, кто находится в США без надлежащих документов. Эксперты оценивают число нелегальных мигрантов в 11 миллионов человек.

Позже он смягчил свою позицию до двух-трех миллионов "преступников с историей правонарушений, бандитов и продавцов наркотиков".

В 2018 году были депортированы 256 тысяч человек. Стоит отметить, что в 2012 году администрация Барака Обамы депортировали рекордные 410 тысяч нелегалов.

Кроме того, Трамп отменил программу отсрочки депортации для детей иммигрантов, которая позволяет оставаться в США примерно 700 тысячам молодых людей. Теперь их дела попали в правовой вакуум.

Выход из Парижского соглашения по изменению климата

Парижское соглашение заключили в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Документ был подготовлен взамен Киотскому протоколу в ходе Конференции по климату в Париже. Приянто в декабре 2015 года, подписано 22 апреля 2016 года.

Его целью является укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты.

Во время кампании Трамп говорил, что климатические изменения - выдумка Китая. По его подсчетам, климатическая сделка будет стоить американской экономике триллионы долларов, при этом не принесет никаких экономических выгод.

В начале июня 2017 года Трамп вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения. Тогда в Европе увидели раскол Трансатлантического альянса. Подробно в материале Ждать катастрофы? Трамп вышел из сделки по климату.

Победа над ИГИЛ и выход из Сирии

19 декабря Трамп объявил о выходе армии США из Сирии, отметив, что главная задача - победа над ИГИЛ - выполнена. Его решение повергло в шок всех союзников и даже советников американского президента. Подробно в материале Ошеломив мир. Почему Трамп выводит войска из Сирии.

Боевики "Исламского государства" действительно потеряли почти всю бывшую территорию, но их лидер и тысячи последователей до сих пор проводят свою деятельность.

Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал вывести американские войска из Сирии как можно быстрее. 20 декабря этого года Трамп в Twitter объяснил причину своего решения.

Исход Трампа. Кто теперь займется Сирией

"Выход из Сирии не был сюрпризом. Я годами выступал за такое решение. Шесть месяцев назад... я согласился остаться там на еще некоторое время. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГИЛ. Мы делали их работу. Пришло время вернуться домой и перестроиться", - написал он.

Кроме того, Трамп считает, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Торговые войны вместо торговых соглашений

Перед выборами Трамп назвал Североамериканское соглашение о свободной торговле "кошмаром" и предупредил, что Транстихоокеанское партнерство "портится, поэтому мы его прекратим".

В первые дни президентства Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства. Позже подписал с Мексикой и Канадой новое торговое соглашение взамен Североамериканского соглашения.

Трамп неоднократно обещал провозгласить Китай "валютным манипулятором" в первый же день на посту президента, однако позже сменил свое мнение.

Он также пообещал исправить дефицит торгового баланса с Китаем и сейчас межу странами идет экономическая война: обе стороны вводили новые пошлины на товары стоимостью в миллиарды долларов.

В декабре 2018 года они договорились о перемирии на 90 дней, хотя Трамп угрожает ввести новые пошлины, если сочтет необходимым. Тем временем идет война с Huawei.

Уменьшение налогов

Трамп обещал уменьшить налог на прибыль предприятий и существенно снизить налоги для трудоустроенного населения. Его налоговую реформу приняли в декабре 2017 года, и она в значительной степени воплощает обещания президента, хотя многие отрицают пользу от нее.

Трамп вынужден был пойти на некоторые компромиссы: в частности, корпоративный налог снижен с 35 процентов до 21, а не до 15, как он обещал изначально).

Эксперты говорят, что реформа принесет больше выгоды состоятельным людям.

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Источник: korrespondent.net