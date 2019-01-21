Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2019, понедельник, 23:31
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
21. 01. 2019

В Киеве разоблачили порностудию: 13 девушек "работали" онлайн

В Киеве полиция "накрыла" порностудию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Около полугода назад 31-летний крымчанин арендовал в Киеве 4-этажный частный дом. Там он установил компьютер, профессиональное освещение, веб-камеры и специальную мебель. Для осуществления работы порностудии организатор нанял администраторов, которые через интернет подыскивали молодых девушек - моделей.

Через интернет администраторы нашли 13 девушек, которые были готовы работать в этой сфере. 

Видео порнографического характера транслировалось на определенных сайтах в режиме реального времени. Посетители сайта за просмотр видео платили деньги. Определенные суммы они скидывали на счета администраторов.

В результате обысков правоохранительные органы изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги и другие доказательства.

 kyiv.gp.gov.ua
 

Организатору и еще 4 соучастникам сообщили о подозрении в "изготовлении, сбыте и распространении кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера". Им грозит до семи лет лишения свободы. 

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 45-летнего жителя Киевской области, который насиловал двух своих несовершеннолетних дочерей, снимал с ними порнографическое видео. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.