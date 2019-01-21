В Киеве разоблачили порностудию: 13 девушек "работали" онлайн

В Киеве полиция "накрыла" порностудию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Около полугода назад 31-летний крымчанин арендовал в Киеве 4-этажный частный дом. Там он установил компьютер, профессиональное освещение, веб-камеры и специальную мебель. Для осуществления работы порностудии организатор нанял администраторов, которые через интернет подыскивали молодых девушек - моделей.

Через интернет администраторы нашли 13 девушек, которые были готовы работать в этой сфере.

Видео порнографического характера транслировалось на определенных сайтах в режиме реального времени. Посетители сайта за просмотр видео платили деньги. Определенные суммы они скидывали на счета администраторов.

В результате обысков правоохранительные органы изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги и другие доказательства.

kyiv.gp.gov.ua

Организатору и еще 4 соучастникам сообщили о подозрении в "изготовлении, сбыте и распространении кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера". Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 45-летнего жителя Киевской области, который насиловал двух своих несовершеннолетних дочерей, снимал с ними порнографическое видео.

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Источник: korrespondent.net