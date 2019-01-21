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21. 01. 2019

Охрану границы с Россией усилили из-за выборов - ГПСУ

Украина усиливает границу с Россией из-за проведения выборов в стране во избежание каких-либо непредвиденных ситуаций. Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает в понедельник, 21 января, Укринформ.

"Усиление границы с РФ продолжается в рамках военного положения... Ничего особенного нет, но это делается для того, чтобы избежать угроз, связанных с выборами", - пояснил Слободян.

По его словам, выборы - это период, когда могут произойти какие-либо дестабилизирующие меры, в том числе на границе с РФ.

"Поэтому мы делаем все, чтобы обезопасить наших граждан от рисков", - подчеркнул помощник главы ГПСУ.

Напомним, 17 января Государственная пограничная служба Украины привлекла спецподразделения для усиления охраны границы с РФ. В частности, к охране участка госграницы с Россией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно были привлечены спецподразделения Восточного регионального управления ГПСУ.

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Источник: korrespondent.net

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