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21. 01. 2019

ЕС предложил контракт по транзиту газа на 10 лет

Еврокомиссия предложила России и Украине обсудить трансевразийский проект транзита газа, сроком действия более чем на 10 лет, с объемами, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы. Об этом заявил в понедельник замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович по итогам трехсторонних переговоров РФ, ЕС и Украины по газу в Брюсселе, передает ТАСС.

"Этот контракт должен соответствовать нормам ЕС, он должен быть долгосрочным - более 10 лет. Что касается объемов, то это должны быть коммерчески состоятельные объемы, которые позволят нам привлечь инвесторов к модернизации ГТС Украины", - заявил он.

Шефчович отметил, что Еврокомиссия не ожидает проблем с поставками газа в ЕС этой зимой. 

"Хорошая новость в том, что все хорошо, под контролем, и мы не ждем никаких проблем этой зимой", - заявил он.

Шефчович также заявил, что контракт на транзит российского газа через Украину должен соответствовать всем нормам ЕС и быть таким же, как с западными странами.  "Это должен быть такой же контракт, который есть у Газпрома с западноевропейскими странами", - заявил он.

Ранее Шефчович сообщал, что предложил РФ и Украине основные параметры будущего соглашение о транзите газа на период после 2019 года, включая его продолжительность, объемы и тарифы.

Напомним, что сегодня, 21 января, состоялись газовые переговоры в Брюсселе. Главной темой переговоров стали перспективы транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Это второй раунд трехсторонних консультаций по газу, первый состоялся в июле прошлого года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года. 

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Источник: korrespondent.net

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