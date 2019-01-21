Украинский военный попал в плен "ДНР"

Сепаратисты заявили, что захватили в плен бойца Вооруженных сил Украины. Как сообщает Левый берег, по словам террористов, боец сам направился в сторону их позиций. Его якобы подпустили поближе, связали и взяли в плен.

В пабликах сепаратистов называют имя плененного бойца. По их данным, это боец 58-й бригады Станислав Панченко.

Пресс-служба так называемой "Армии ДНР" 21 января опубликовала видео с пленным украинским бойцом.

В пресс-службе 58-й бригады подтвердили, что Станислав Панченко является бойцом 58-й ОМПБР.

"Мы акцентируем внимание на том, что, скорее всего, сказанные им слова на видео являются результатом психологического или даже физического давления путем "обработки" военнослужащего. Подтверждением этого является то, что видеообращение опубликовали только на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения "разъяснительной" работы. Известно, что все информационные материалы пророссийских наемников является ничем иным как элементом информационной войны", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сепаратисты "ДНР" заявили о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат.

Позже в ВСУ заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (128 ОГШБр) в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе. Его поиски не принесли результата.

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Источник: korrespondent.net