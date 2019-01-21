Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2019, понедельник, 23:35
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
21. 01. 2019

ООН: На Донбассе до 13 тысяч погибших

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве заявила, что вследствие вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек. Об этом сообщаеn DW.

Сообщается, что 3300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4000 - военнослужащими украинской армии, а 5500 - поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками. Еще от 27 тысяч до 30 тыс. людей получили во время конфликта ранения.

В 2018 году, по данным ООН, на Донбассе погибли 55 гражданских лиц (это вдвое меньше, чем до 2017 года), 224 получили ранения. Украинские военные оценивают свои потери в 100 погибших и более 500 раненых. Пророссийские сепаратисты сообщают о 162 погибших и 310 раненых. В целом на подконтрольных сепаратистам территориях с начала конфликта погибли более 4700 человек.

Напомним, с начала текущих суток 21 января 2019 года боевики один раз обстреляли позиции украинским военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Также украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что российские боевики продолжают грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения, предусмотренные Минскими договоренностями.

Напомним, в октябре 2018 года в ООН зафиксировали 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины. По данным ООН на сентябрь, с начала конфликта в апреле 2014 году на Донбассе погибли 3035 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.