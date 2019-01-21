В Китае задержали страуса за нарушение ПДД

В китайской провинции Юньнань полицейские задержали страуса, который бегал по дороге, мешая проезжающим машинам, сообщает телеканал CGTN.
Инцидент произошел в одном из самых посещаемых китайскими туристами регионе на юго-западе страны. Сообщается, что птица не пострадала, ее вернули владельцу.
Ранее сообщалось, что австралийский вомбат по кличке Хейзель перепутал стиральную машинку с норой.
Столицу Австралии "атаковали" кенгуру
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Источник: korrespondent.net
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