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21. 01. 2019

В Китае задержали страуса за нарушение ПДД

В китайской провинции Юньнань полицейские задержали страуса, который бегал по дороге, мешая проезжающим машинам, сообщает телеканал CGTN.

Инцидент произошел в одном из самых посещаемых китайскими туристами регионе на юго-западе страны. Сообщается, что птица не пострадала, ее вернули владельцу.

Ранее сообщалось, что австралийский вомбат по кличке Хейзель перепутал стиральную машинку с норой.

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Источник: korrespondent.net

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