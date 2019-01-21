Освящен обновленный Коложский храм в Гродно

В Гродно 14 января православный архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий совершил освящение престола обновленной Свято-Борисо-Глебской (Коложской) церкви.

По окончании чина освящения владыка Артемий совершил Божественную литургию, ему сослужили: секретарь Гродненской епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Гродненского округа протоиерей Александр Велисейчик, настоятель храма протоиерей Александр Болонников и духовенство гродненских приходов, сообщает orthos.org.

За Литургией владыка Артемий вручил настоятелю храма протоиерею Александру медаль «Коложский Крест» II степени.

Также церковные награды Гродненской епархии были вручены лицам, принимавшим активное участие в восстановлении храма.

По окончании богослужения владыка Артемий обратился к духовенству и прихожанам с архипастырским словом.

Всем этапам ремонтных работ предшествовали международные научные форумы – авторитетные учёные искали оптимальные пути сохранения святыни и подтверждали квалифицированный подход белорусских специалистов. Но общественный фон не был спокойным – призывы оставить церковь в прежнем состоянии исходили от многих псевдоревнителей старины.

Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский: «Нет гонителей, так свои мешают! Как бесы хотели, чтобы храм разрушился и упал… Кого хочешь взбудоражат: только не делайте ничего, пусть она рухнет! Слава Богу, благодарю настоятеля и прихожан, которые отстояли позицию воссоздания храма, возрождения. Пусть нельзя полностью восстановить, потому что есть технические проблемы с почвой, но, слава Богу, по крайней мере, уже обновился храм. И, будем надеяться, что храм ещё не один десяток лет, а то и столетий простоит и будет нашим утешением и маяком в нашей духовной жизни».

В ходе первого этапа ремонта была заменена и укреплена стропильная система, вместо ветхого дерева на стенах появилась обшивка из долговечной термомодифицированной сосны, установлены новая дверь из дуба и дубовые оконные рамы. Далее вокруг храма была благоустроена территория и обустроена дренажная система, предотвращающая размыв фундамента. В самой церкви был реконструирован верхний клирос для хора, заменен пол в алтаре, выполнялись и другие работы. Богослужения в Коложе не прерывались.

Источник: krynica.info