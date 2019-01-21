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21. 01. 2019

В женский ЛТП на Крещение привезли освященную воду

В селе Павловка близ Слуцка, где находится ЛТП № 3, 18 января в православном храме святого мученика Вонифатия, который находится на территории лечебно-трудового профилактория, был совершен чин Крещенского освящения воды.

Богослужение совершил настоятель храма протоиерей Игорь Штепа. На службе присутствовали начальник ЛТП № 3 подполковник внутренней службы Алеся Горбель и женщины, проходящие здесь трудовую реабилитацию от алкогольной зависимости, сообщает sluck-eparchiya.by.

Отец Игорь поздравил всех с праздником Богоявления и окропил святой водой.

В Волковыске 15 января в храме преподобного Серафима Саровского Чудотворца при ИК-11 была совершена Божественная литургия по случаю дня памяти второго обретения мощей святого.

Божественную литургию по случаю храмового праздника возглавил тюремный священник иерей Андрей Русавук. Таинство исповеди совершили тюремные священники протоиерей Андрей Бородулин и протоиерей Александр Вечорко. На клиросе пели иерей Антоний Федосеев вместе с прихожанами храма.

За богослужением также молился насельник Зосимо-Савватиевского Велико-Кракотского мужского монастыря инок Олег, который также внес посильную лепту в совместной молитве и пожертвовал необходимые принадлежности на содержание храма.

В проповеди иерей Андрей Русавук отметил наиболее важные вехи из жития чтимого святого. Священник пожелал молящимся стремиться к стяжанию Даров Святого Духа по заветам преподобного Серафима, учиться смирению, стараться искоренить из сердца всякое тщеславие, которое проявляется в раздражительности и зависти, сообщает orthos.org.

Источник: krynica.info

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