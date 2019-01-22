Пожар в Керченском проливе: оба судна затонули

Количество жертв пожаров на судах под флагом Танзании, которые базируются возле Керченского пролива, увеличилось по меньшей мере до 14 человек. Об этом сообщает местное СМИ Kerch.fm.

Без вести пропавшими числятся еще пять человек.В спасательной операции участвует около 10 различных судов.

По информации издания, оба судна Маэстро и Кандий затонули. В керченскую больницу стали поступать пострадавшие с переохлаждением - обморожением. Также пострадавшие поступают и в больницы Краснодарского края.

Ранее сообщалось о гибели девяти моряков в результате пожара в Керченском проливе. Предварительно, пожар произошел при передачи топлива с борта на борт.

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Источник: korrespondent.net