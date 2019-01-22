101-летняя американка одним выстрелом убила двух оленей



В США 101-летняя жительница города Моргантаун (штат Миссисипи) на охоте подстрелила сразу двух оленей одним выстрелом, сообщает телеканал WHNT-TV.



Берта Викерс засела с ружьем в укрытии, которое для нее построили родственники. Но когда рядом появился олень, она не стала стрелять и решила дождаться добычи покрупнее.



После того, как в поле зрения женщины попала большая олениха, она решила сделать выстрел. После этого Викерс обнаружила, что на земле лежит пара застреленных животных.



По словам американки, после охоты она приготовила добычу и большую ее часть отдала своим внукам.



Ранее сообщалось, что за 20 лет северных оленей стало в два раза меньше. В прошлом году норвежский фотограф снял белоснежного олененка из легенд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net