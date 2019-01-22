Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2019, вторник, 01:04
-4°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
22. 01. 2019

101-летняя американка одним выстрелом убила двух оленей


В США 101-летняя жительница города Моргантаун (штат Миссисипи) на охоте подстрелила сразу двух оленей одним выстрелом, сообщает телеканал WHNT-TV.
 
Берта Викерс засела с ружьем в укрытии, которое для нее построили родственники. Но когда рядом появился олень, она не стала стрелять и решила дождаться добычи покрупнее.
 
После того, как в поле зрения женщины попала большая олениха, она решила сделать выстрел. После этого Викерс обнаружила, что на земле лежит пара застреленных животных. 
 
По словам американки, после охоты она приготовила добычу и большую ее часть отдала своим внукам.
 
Ранее сообщалось, что за 20 лет северных оленей стало в два раза меньше. В прошлом году норвежский фотограф снял белоснежного олененка из легенд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.