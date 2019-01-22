Ефремову в 15 раз продлили арест

Старобільський райсуд Луганщини сьогодні продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці екс-регіоналу Олександру Єфремову— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 21 января 2019 г.
Бывший лидер парламентской фракции Партии регионов до сих пор находится под стражей, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании ЛНР, а также присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Источник: korrespondent.net
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