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22. 01. 2019

Ефремову в 15 раз продлили арест

 
Старобельский районный суд Луганской области в понедельник, 21 января, продлил арест бывшему председателю парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter.
 
По ее словам, Ефремова оставили под стражей еще на два месяца. Суд продлил арест бывшему регионалу в 15 раз.

Старобільський райсуд Луганщини сьогодні продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці екс-регіоналу Олександру Єфремову

— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 21 января 2019 г.
Напомним, Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию. 

Бывший лидер парламентской фракции Партии регионов до сих пор находится под стражей, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании ЛНР, а также присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
 

Источник: korrespondent.net

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