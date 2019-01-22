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22. 01. 2019

На руках у украинцев миллионы нелегальных "стволов" – Луценко


Миллионы единиц нелегального оружия находятся в обороте в Украине. Об этом в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
 
По его словам, такие оценки приводит Министерство внутренних дел. "Я не шучу, в стране от 3 до 5 млн нелегальных стволов", – заверил Луценко.
 
Генпрокурор также посетовал, что такое количество оружия изъять невозможно. По мнению главы ГПУ, это оружие следует легализовать, исключая из списка легальных вооружений гранатометы, мины и взрывчатку.
 
"С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия...с обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко- и алкоэкспертизой, дальше, это возможно", – сказал Луценко.
 
Вместе с тем, генпрокурор высказался против введения смертной казни в Украине. "Если государство публично объявляет о праве забрать жизнь, значит этому примеру будет следовать свой раскольников", – отметил Луценко.
 
Также глава ГПУ заявил, что он выступает против легализации наркотиков, но поддерживает мысль о легализации проституции.
 
Напомним, СБУ за год изъяла у населения более тысячи единиц оружия. На днях в Киеве задержали подозреваемого в торговле оружием.

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Источник: korrespondent.net

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