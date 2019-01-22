Луценко рассказал об отравлении Ющенко

Бывший президент Украины Виктор Ющенко был отравлен, но неизвестно, кто это сделал. Об этом интервью "В гостях у Дмитрия Гордона" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Отвечая на вопрос о том, был ли отравлен Виктор Ющенко, глава ГПУ сказал: "Да". На уточняющий вопрос, известно ли, кто это сделал, генпрокурор ответил: "Нет, неизвестно".

Напомним, ранее третий президент Украины Виктор Ющенко заявлял, что в его крови осталось 5% диоксина.

5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.

В 2010 году тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка не исключил, что отравления Ющенко в 2004 году не было, подчеркнув, что для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего. Ющенко до сих пор не провел необходимую экспертизу.

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Источник: korrespondent.net