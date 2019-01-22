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22. 01. 2019

Тимошенко не является "агентом Кремля" – Луценко

 
Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона" заявил, что не считает лидера партии Батькивщина и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко "агентом Кремля".
 
По словам главы ГПУ, он не согласен с "политикой оголтелого популизма", которую ведет Тимошенко, однако обвинения оппонентов экс-премьера в ее связях российским руководством голословны.
 
"Категорически отрицаю, что Юля – агент Кремля. Я много знаю про нее. Юля – это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она", – заявил Луценко.

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Напомним, Юлия Тимошенко попала в ТОП-3 антирейтинга манипуляторов по итогам третьего квартала 2018 года. В высказываниях лидера Батькивщины насчитали 32,8% неправды, 23,9% – манипуляции, 13,4% преувеличений и только 29,9% правды.

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Источник: korrespondent.net

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