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22. 01. 2019

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

 
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к югу от индонезийского острова Сумбава, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине 25 км, в 219 км к югу от города Раба, расположенном на острове Сумбава. 
 
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Мощное землетрясение произошло в Бразилии
 
Напомним, в сентябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним землетрясения погибли на индонезийском острове Сулавеи погибли более 2000 человек.

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Источник: korrespondent.net

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