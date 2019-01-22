У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Мощное землетрясение произошло в Бразилии
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Источник: korrespondent.net
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Источник: korrespondent.net
30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.