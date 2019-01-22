Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2019, вторник, 07:05
-3°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
22. 01. 2019

В США из-за "шатдауна" открыли бесплатную столовую для служащих


В Вашингтоне в связи с продолжающимся "шатдауном" и, как следствие, невыплатой государственным служащим заработной платы, была открыта столовая с бесплатными обедами. Об этом ТАСС рассказал волонтер и сотрудник МВД США Крис Уорт.

По его словам, заведение открыла гуманитарная организация World Central Kitchen.

"Начиная с 16 января, наша столовая ежедневно предоставляет бесплатные обеды госслужащим США и их членам семей", – сообщил Уорт.

Напомним, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.