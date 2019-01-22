В США из-за "шатдауна" открыли бесплатную столовую для служащих



В Вашингтоне в связи с продолжающимся "шатдауном" и, как следствие, невыплатой государственным служащим заработной платы, была открыта столовая с бесплатными обедами. Об этом ТАСС рассказал волонтер и сотрудник МВД США Крис Уорт.

По его словам, заведение открыла гуманитарная организация World Central Kitchen.

"Начиная с 16 января, наша столовая ежедневно предоставляет бесплатные обеды госслужащим США и их членам семей", – сообщил Уорт.

Напомним, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net