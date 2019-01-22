Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2019, вторник, 08:34
-3°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
22. 01. 2019

В Черном море ищут тела моряков с двух кораблей

Спасательная операция в районе Керченского пролива перешла в поисковую, поскольку спасатели уже не надеются найти живыми пропавших моряков. Об этом во вторник, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

 "По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", - сказал представитель ведомства журналистам.

По его словам, "горение продолжается".

Суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков планируется доставить в Керчь.

Представитель Росморречфлота добавил, что "в пять утра буксир Меркурий принял на борт спасенных моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь". Ночью этого не удалось сделать из-за штормовой погоды.

Ранее сообщалось о гибели девяти моряков в результате пожара в Керченском проливе. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.