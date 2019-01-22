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22. 01. 2019

В Боснии и Герцеговине найдены крупные залежи золота и серебра

Вблизи боснийского города Вареш были найдены залежи золота и серебра на глубине 72 метра. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает Klix.

"Британская компания Adria Metal обнародовала информацию об обнаружении месторождения значительного количества драгоценных металлов на глубине 72 метра недалеко от города Вареш в Боснии и Герцеговине. Эти залежи включают 18,3% цинка, 10,7% олова, 2,5 грамма золота на тонну земли, 211 граммов серебра на тонну земли, а также 2,5% меди и 25% барита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие данные указывают на то, что потенциал этих залежей является очень большим.

На данный момент продолжаются металлургические, геотехнические и гидрогеологические исследования, после завершения которых и получение необходимых разрешений начнется фактическая эксплуатация этого месторождения.

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Источник: korrespondent.net

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