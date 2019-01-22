Сепаратисты резко уменьшили количество обстрелов

В течение минувших суток сепаратисты дважды обстреливали позиции сил ООС на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи Водяного и из гранатометов, стрелкового оружия - в районе Марьинки.
Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным украинской разведки, 21 января, один противник был уничтожен и один ранен.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.
Отмечается, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Напомним, в течение предыдущих суток в зоне ООС было зафиксировано 16 обстрелов, один военный получил ранение.
Также сообщалось, что украинский военный попал в плен "ДНР". В пресс-службе бригады подтвердили информацию о захвате солдата.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость