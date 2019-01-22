Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2019, вторник, 10:02
-3°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
22. 01. 2019

В Житомире обнаружили раненую рысь

В Житомире на территории медицинского центра обнаружили краснокнижную рысь. Об этом накануне сообщила Государственная экологическая инспекция.

"21 января текущего года в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что на территории Коммунального учреждения Областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации Житомирского областного совета видели раненую рысь", – говорится в сообщении.

После этого, госинспекторы по охране окружающей среды и работники центра защиты животных выехали на территорию центра, где и обнаружили обессиленную рысь. У нее была повреждена правая передняя конечность.

Ветеринары пришли к выводу, что "данное животное долгое время содержалась в домашних условиях, и имело малоподвижный образ жизни, поэтому приспособиться к существованию в природных условиях ему будет тяжело".

Животное планируют перевезти в зоопарк города Ровно.

Cмотрите фотогалерею: В Житомире обнаружили раненую рысь

Ранее в Чернобыльской зоне лося спасли из водного плена. Он попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС. Животное уже находилось в обморочном состоянии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Оцениваю секс с девушками по 10-балльной шкале. Если секс был — 10 баллов.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.