В Житомире на территории медицинского центра обнаружили краснокнижную рысь. Об этом накануне сообщила Государственная экологическая инспекция.

"21 января текущего года в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что на территории Коммунального учреждения Областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации Житомирского областного совета видели раненую рысь", – говорится в сообщении.

После этого, госинспекторы по охране окружающей среды и работники центра защиты животных выехали на территорию центра, где и обнаружили обессиленную рысь. У нее была повреждена правая передняя конечность.

Ветеринары пришли к выводу, что "данное животное долгое время содержалась в домашних условиях, и имело малоподвижный образ жизни, поэтому приспособиться к существованию в природных условиях ему будет тяжело".

Животное планируют перевезти в зоопарк города Ровно.

Cмотрите фотогалерею: В Житомире обнаружили раненую рысь

Ранее в Чернобыльской зоне лося спасли из водного плена. Он попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС. Животное уже находилось в обморочном состоянии.

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Источник: korrespondent.net