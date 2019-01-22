Британские депутаты вносят предложения по Brexit

Депутаты британского парламента начали выдвигать альтернативные предложения по Brexit накануне запланированного на следующей неделе голосования по измененному соглашению премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом во вторник, 22 января, сообщает ВВС.

Среди поправок британских парламентариев - планы по недопущению Brexit без соглашения и продление срока выхода из ЕС.

Так, в официальной поправке Лейбористской партии говорится, что депутаты должны иметь возможность голосовать за варианты, в частности, предусматривающие более тесные отношения с Европой, которому отдает предпочтение партия, с постоянным таможенным союзом.

В ней также говорится, что члены парламента должны решить, должен ли быть проведен референдум по плану Brexit, утвержденному палатой общин.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что премьер-министр отказывалась признавать уровень оппозиции ее соглашению. Так он прокомментировал выступление Терезы Мэй, которое состоялось накануне в британском парламенте. Напомним, премьер-министр не представила конкретного "плана Б" по Brexit, сказав, что будет концентрироваться на том, чтобы получить поддержку соглашению с ЕС по Brexit в парламенте.

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Источник: korrespondent.net