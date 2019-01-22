Украинские полицейские применяли оружие 49 раз за год

В 2018 году украинские полицейские применяли оружие 49 раз. Об этом во вторник, 22 января, сообщает УНН со ссылкой на ответ Национальной полиции.

"В 2018 году зафиксировано 49 фактов применения полицейскими огнестрельного оружия. Во всех случаях его применения признано правомерным. Чаще всего огнестрельное оружие применялось для остановки транспортных средств, водители которых своими действиями создавали угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского, несколько реже - для отражения нападения на полицейского в случае угрозы его жизни или здоровью", - отметили в полиции.

Как уточнили в ведомстве, согласно закону О Национальной полиции полицейский уполномоченный применять огнестрельное оружие в исключительных случаях.

Накануне сообщалось, что в Черкасской области произошла перестрелка между участковым полицейским и грабителями. Сотрудник полиции преследовал грабителей на расстоянии около семи километров и задержал одного из них.

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Источник: korrespondent.net