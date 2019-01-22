Норвегия высылает польского консула

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило о высылке из страны консула Польши Славомира Ковальского. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря норвежского МИД Анэ Хаавардсдаттер Лунде.
В МИД Норвегии отметили, что причиной такого решения стало несоответствие деятельности консула роли дипломата, в частности, его неприемлемое поведение в отношении представителей государственных органов Норвегии.
Теперь у польского дипломата есть три недели, чтобы покинуть территорию Норвегии.
Славомир Ковальский является руководителем консульского отдела в посольстве Польши в Осло. Он оказал помощь 150 польским семьям в связи с делами об изъятии детей норвежским органом, который занимается защитой прав ребенка.
В 2016 году за свою деятельность Ковальский стал победителем конкурса "Консул года", организованного МИД Польши.
Ранее сообщалось, что во Львове избили почетного консула Бельгии. Он получил сотрясение головного мозга и ушиб правого уха.
Напомним, в декабре прошлого года Россия выслала шведского дипломата. В МИД Швеции назвали действия России ответом на отказ в аккредитации двум дипломатам из РФ.
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Источник: korrespondent.net
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