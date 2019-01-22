Вспышка кори в Одесской области: количество заболевших возросло до 58

В селе Шевченково Одесской области количество заболевших корью детей возросло до 58, еще у десяти человек уточняется диагноз. Об этом сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения области Оксана Рокунец-Сорочан, пишет 112 Украина во вторник, 22 января.

"Состояние их оценено как легкой степени тяжести. За последние сутки мы двоих детей госпитализировали в районную больницу в инфекционное отделение, 9 месяцев и 3 лет. Их состояние оценено как средней степени тяжести", - рассказала она.

По словам Рокунец-Сорочан, угрозы для близлежащих сел на данный момент нет.

"В селе установлен карантин на 17 дней, школы и детсады закрыты. Дети все еще находятся под стационаром, развернутым на дому, им оказывается медицинская помощь в полном объеме, они изолированы и не контактируют с другими детьми", - уточнила она.

Представитель Минздрава рассказала и о причине вспышки кори.

"На новогодние праздники приехали гости из Киева, девочка была больная. По эпидрасследованию мы связались с Киевом и знаем, что у них тоже есть случаи кори. В Одесской обл. за последнюю неделю мы отмечаем рост заболеваемости корью на 57%", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что количество детей, заболевших корью в селе Шевченково Одесской области, достигло 40.

Также сообщалось, что в Ровенской области от кори умер 27-летний мужчина.

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Источник: korrespondent.net