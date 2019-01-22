Утром в Николаеве на улице Потемкинской загорелся во время движения автомобиль ВАЗ-21063. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 22 января.

"На место происшествия выехали отделения 2,3 Государственных пожарно-спасательных частей города. Благодаря принятым мерам пожарных уже в 06.07 удалось локализовать пожар и в 06.19 – ликвидировать на площади 5 кв. м. Его причина устанавливается", – говорится в сообщении.

Для тушения огня задействовались четыре человека личного состава и одна единица техники ГСЧС. Дополнительно работали работники правоохранительных органов.

Также в ГСЧС призвали украинцев придерживаться правил пожарной безопасности в быту. С начала года в результате пожаров погибли 208 человек.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве на ходу загорелся ВАЗ

Ранее в Киеве на улице Кирилловской возле Куреневского рынка на ходу загорелся автомобиль Citroen Berlingo, который был переоборудован под автокофейню. Водитель не пострадал.

Также сообщалось, что в центре Харькова во время движения загорелся автомобиль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net