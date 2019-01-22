Порошенко отверг идею спецстатусов для регионов

Никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе чествования Дня соборности и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР в Киеве.
Как известно, сегодня Украина отмечает столетие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. В этот день была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.
В связи с празднованием Дня Соборности в центре Киева с раннего утра полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Ограничения будут действовать до окончания торжественных мероприятий.
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Источник: korrespondent.net
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