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22. 01. 2019

Порошенко отверг идею спецстатусов для регионов

Никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе чествования Дня соборности и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР в Киеве.

 
"Украина является унитарным государством, с единственным государственным языком, так записано в украинской конституции. И никаких федераций, никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украины", - заявил Порошенко.
 
По его словам, власти каждый день работают над тем, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.

Как известно, сегодня Украина отмечает столетие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. В этот день была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

В связи с празднованием Дня Соборности в центре Киева с раннего утра полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Ограничения будут действовать до окончания торжественных мероприятий.

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Источник: korrespondent.net

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