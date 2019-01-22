Порошенко отверг идею спецстатусов для регионов

"Украина является унитарным государством, с единственным государственным языком, так записано в украинской конституции. И никаких федераций, никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украины", - заявил Порошенко.

По его словам, власти каждый день работают над тем, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.

Как известно, сегодня Украина отмечает столетие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. В этот день была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

В связи с празднованием Дня Соборности в центре Киева с раннего утра полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Ограничения будут действовать до окончания торжественных мероприятий.