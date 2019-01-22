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22. 01. 2019

В Карпатах произошли снежные оползни

В Ивано-Франковской области, в районе гор Смотрич и Дземброня, зафиксировали оползни снежного покрова. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
 
 
"Сегодня (21 января - ред.) работниками поста было проведено зондирование снежного профиля и тест компрессией на южном склоне горы Смотрич на высоте 1807 м крутизной 32* на степень лавинной опасности. Согласно полученным результатам определены 3-я степень. (повышенной лавинной опасности). В первой фазе теста состоялось сползание 28 см нового снега. На метровой глубине критический слой снега. На экстремальных крутых склонах снежный покров закреплен умеренно. Сегодня было зафиксировано небольшие оползни в районе горы Дземброня", - говорится в сообщении.
 
Спасатели советуют избегать передвижения по экстремальным крутым склонам и высотных зонах.

Как сообщает ГСЧС во вторник, 22 января, в Карпатах сохраняется угроза схода лавин.

"На высокогорье, в горах Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – сказано в сообщении.

Всего есть пять уровней опасности схода лавин: первый уровень – риск низкий, пятый уровень – риск очень высокий.

Напомним, на прошлой неделе на Закарпатье сошла лавина, перекрыв движение транспорта.

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Источник: korrespondent.net

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