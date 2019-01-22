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22. 01. 2019

Израиль испытал новую систему ПВО

Израиль утром во вторник, 22 января, испытал передовую систему противоракетной обороны Стрела-3. Об этом сообщили в министерстве обороны Израиля, пишет АР.

Отмечается, что испытания новой системы противоракетной обороны прошли в районе пляжа Пальмахим.

Система предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия за пределами атмосферы.

Напомним, в феврале 2018 года военные США и Израиля провели успешное испытание системы противоракетной обороны Arrow-3.

Иран испытал баллистическую ракету - СМИ

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Источник: korrespondent.net

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