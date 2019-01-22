Надо немножко потерпеть. Порошенко рассказал, когда реформы дадут плоды

Украинцы почувствуют плоды реформ и повышение уровня жизни через 1-3 года, обещает президент Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 22 января.

"Восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни… Уже совсем недалека перспектива – год, два, от силы три – когда наконец плоды реформ станут ощутимыми для абсолютного большинства общества", - заявил Порошенко в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта Злуки УНР и ЗУНР в Киеве.

Он напомнил, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,4%, а инфляция снизилась до 9,8%.

Президент напомнил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе встретится с потенциальными иностранными инвесторами.

По его словам, переход к европейскому качеству жизни украинцев является главным содержанием государственной политики.

Напомним, во время выступления в Верховной Раде в сентябре Порошенко признал, что за время его каденции не удалось завершить войну, борьба с коррупцией не дала ожидаемых результатов, украинцы пока не почувствовали улучшения качества жизни.

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Источник: korrespondent.net