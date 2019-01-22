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22. 01. 2019

В Украине сократились объемы пассажирских перевозок

В 2018 году в Украине снизилась перевозка пассажиров почти на всех видах транспорта. Общее сокращение составляет 3,5% по сравнению с 2017 годом. Об этом во вторник, 22 января, сообщает Государственная служба статистики.

Так, в 2018 году железнодорожный транспорт уменьшил перевозку пассажиров на 4,4% по сравнению с 2017 годом до 157,6 млн пассажиров.

Автомобильный транспорт уменьшил перевозку пассажиров на 5,6% по сравнению с 2017 годом до 1 906,9 млн пассажиров.

В то же время авиационный транспорт увеличил перевозки пассажиров на 17% до 12,4 млн человек по сравнению с 2017 годом.

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Источник: korrespondent.net

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